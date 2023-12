Usa tessera carburante aziendale per la sua auto: condannato

Con la tessera carburante aziendale, si era pagato 56mila euro di gasolio per la sua auto. Per questo ieri è stato condannato Guido Sapere, tarantino 55enne residente a Recanati. I fatti finiti ieri all’esame del tribunale erano avvenuti dal gennaio 2017 fino al settembre del 2018. Sapere era stato assunto da una ditta di trasporti civitanovese, che lavorava in subappalto per un’altra società del settore. Da quest’ultima aveva avuto una tessera carburante, da usare per fare il pieno al furgone delle consegne. Ma erano emersi dei consumi anomali, erano stati fatti dei controlli, e alla fine il pugliese è stato accusato di appropriazione indebita, perché 56mila euro di gasolio erano finiti nel serbatoio della sua auto con una serie di rifornimenti fatti da un distributore di Recanati. Ieri nell’ultima udienza in tribunale a Macerata, il pm Emanuela Bruno ha chiesto la condanna a un anno e mezzo di reclusione. L’avvocato difensore Laura Baldassarrini ha messo in dubbio la ricostruzione dell’accusa. Ma alla fine il giudice Vittoria Lupi ha condannato l’imputato a 9 mesi e 400 euro di multa, con la sospensione della pena. Il pugliese potrà fare Appello.