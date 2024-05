"Usare l’avanzo d’amministrazione per neutralizzare gli aumenti Tari"

"Una parte dell’avanzo di amministrazione del Comune potrebbe essere usata per impedire l’aumento della Tari nelle utenze". Il consigliere del Partito democratico Maurizio Del Gobbo propone l’utilizzo del surplus del bilancio comunale, il cui rendiconto dovrebbe essere votato al prossimo consiglio, per fare fronte all’aumento del costo della tassa sui rifiuti. In tal modo si abbatterebbero i significativi aumenti, che quest’anno si attestano attorno all’8%, e sono derivati da inflazione, aumento del costo dei carburanti ma soprattutto dal dover smaltire i rifiuti fuori provincia, per i ritardi sulla nuova discarica. Questa percentuale di aumento della tassa, peraltro, "riguarderà probabilmente anche il 2025".

"Dovremmo seguire il modello di Porto Sant’Elpidio – spiega Del Gobbo –, dove la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione, che lì è di 100mila euro, è stata utilizzata per evitare l’aumento delle utenze domestiche. Facciamo come loro, evitiamo l’aumento della Tari". Il bilancio consuntivo del 2023 dovrebbe essere discusso al prossimo consiglio comunale. "Dall’approvazione della giunta, che c’è già stata, emerge che ci sono 416mila euro di avanzo che sarebbe possibile utilizzare. Destiniamone una parte affinché si evitino aumenti delle utenze domestiche, ma anche di bar e ristoranti". Gli aumenti della Tari sono dovuti in primis "al fatto che non abbiamo ancora una discarica, dobbiamo portare quindi i rifiuti a Fermo e a Pesaro. L’amministrazione provinciale non ha ancora scelto il sito". La mozione per la riduzione della Tari porta anche le firme dei consiglieri del Pd Narciso Ricotta, Andrea Perticarari, Ninfa Contigiani e Alessandro Marcolini. Del Gobbo dovrebbe presentare al prossimo consiglio comunale anche un’interrogazione per chiedere quante sono state le utenze Tari nel Comune di Macerata dal 2021 a questa parte, oltre che a quanto ammonta la somma effettivamente introitata. "L’interrogazione verte sull’evasione della Tari – conclude Del Gobbo –, come altrove è stato fatto, vorremmo sapere quanto è la Tari non pagata e, con quella eventualmente recuperata, si potrebbe pensare anche di ridurla. La mozione verrà discussa quando il consiglio comunale dovrà discutere il rendiconto del 2023".

Lorenzo Fava