"Usate bene il cellulare perché facilita il bullismo"

di Antonio Tubaldi

"Insieme alla scuola, alle forze dell’ordine e agli psicologi per contrastare fenomeni insidiosi generati in rete, tutelando e sensibilizzando i giovani con iniziative culturali": questo l’impegno del vicepresidente della Regione, Filippo Saltamartini, che ha partecipato, ieri mattina, alle celebrazioni per la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo al liceo Classico Giacomo Leopardi di Recanati svoltasi all’aula magna della scuola. "Voi siete ragazzi privilegiati perché frequentate una scuola di eccellenza dove potete usufruire di insegnanti straordinari e siete le persone che statisticamente poi andranno a formare la classe dirigente del paese", ha detto Saltamartini.

Ad aprire l’incontro la dirigente Annamaria Marcantonelli e la referente dell’Istituto per bullismo e cyberbullismo Maria Letizia Capparucci, a cui ha fatto seguito il vice questore della Polizia di Stato Edoardo Polce, capo di Gabinetto della questura di Macerata che ha voluto dare qualche spunto di riflessione ai giovani: "Legalità significa saper vivere in gruppo secondo certe regole. All’interno di un gruppo si possono sviluppare fenomeni illeciti che porteranno i suoi componenti a rovinarsi e fallire: è un fallimento di tutti, non del singolo. Il bullismo ha diverse forme attraverso le quali si manifesta: quello verbale, quello fisico e quello relazionale. Il cellulare è un elemento importante nelle relazioni sociali ed è diventato un mezzo attraverso il quale si manifesta il bullismo che sopravvive e prospera basandosi sulla paura che i bulli incutono nella vittima, che si trova in una situazione di debolezza morale o fisica".

Presenti anche il vice questore della Polizia di Stato Mila Bocchi, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Polizia postale e delle Comunicazioni Marche e Antonio Draisci commissario AST Macerata. "Sette ragazzi su dieci, secondo le statistiche - ha detto invece la dirigente - sono coinvolti in episodi di bullismo o cyberbullismo. Gli strumenti digitali sono preziosi ma vanno usati in modo costruttivo come elementi di unione e collaborazione".

Il 7 febbraio si celebra anche la Giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi della rete, istituita nel 2004 dall’Unione europea. "Occorre massima attenzione a quello che si dice online – è l’appello rivolto dalla vice questore Bocchi – i ragazzi hanno forse scarsa consapevolezza di poter diventare vittime oppure carnefici. Il cyberbullismo è qualsiasi forma di prevaricazione compiuta per via telematica come mettere in ridicolo un coetaneo, vessarlo o isolarlo, e può dare vita a una serie di reati più vari, come minacce o molestie. Occorre quindi stare molto attenti a qualsiasi cosa detta su internet perché non si cancella più".