"Uscita dal Parco, abbiamo scritto a Meloni"

di Lucia Gentili

"Aspettiamo dal 4 ottobre scorso l’avvio del procedimento dal ministero dell’ambiente. Finora non abbiamo avuto nessuna risposta". La sindaca di Bolognola non molla. Il Comune vuole che alcune aree del territorio municipale escano dal perimetro di competenza del Parco nazionale dei Sibillini. La richiesta è contenuta in una delibera del consiglio comunale del luglio 2022 e, per l’ok, bisogna aspettare il parere del ministero. L’ente, guidato dal sindaco Cristina Gentili, è ad oggi uno dei pochissimi Comuni interamente inseriti all’interno del Parco. Da diversi mesi ormai vuole uscirne, limitando al perimetro di competenza del Parco le zone urbane, località S.M. Maddalena e Piani di Ragnolo. "Abbiamo scritto sia al premier Giorgia Meloni che al presidente della Repubblica Sergio Mattarella – prosegue il sindaco Gentili – per segnalare il comportamento del ministero dell’ambiente e metterli a conoscenza per un sollecito. Inoltre il capo dello Stato è il firmatario del decreto dell’istituzione del Parco (nel 1993). Speriamo che venga avviata presto dal ministero la procedura". Le motivazioni dell’uscita erano contenute in delibera. "Il Comune ha tristemente riscontrato un’estrema difficoltà nel reperire pareri e nullaosta dal Parco – era scritto nell’atto –. Sebbene i funzionari e i dirigenti del Parco si pronunciassero a voce per una totale disponibilità verso il Comune, in tutte le istruttorie venivano chieste considerevoli quantità di integrazioni, a cui talvolta si aggiungevano molteplici richieste di chiarimenti per le vie brevi e a mezzo di posta ordinaria, tali da creare un notevole rallentamento dei procedimenti amministrativi, e da mettere a serio rischio non solo l’esito dei procedimenti ma tutta la funzionalità dell’amministrazione e dei sui uffici, a sfavore della collettività. Nei documenti di nulla osta vengono impartite delle prescrizioni in totale inosservanza della normativa sul diritto di uso civico, precludendo alla cittadinanza la corretta fruibilità delle aree gravate da questo diritto e il diritto stesso di autoregolamentazione che le contraddistingue".