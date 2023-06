"Uscita didattica alla foce del fiume Nessun avviso sulla zona inquinata"

Dunque già cinque mesi fa si parlava di rischio cancerogeno legato alla presenza di sostanze inquinamenti su parti del terreno dell’area della ciclabile a ridosso della struttura del tiro a volo. La relazione del geologo Luciano Taddei, a cui il Comune aveva affidato l’incarico di effettuare le analisi, lo ha certificato nella relazione consegnata all’amministrazione comunale a gennaio 2023 e che conteneva i risultati dei sondaggi e i pericoli emersi. Nonostante tutto, per cinque mesi di questo documento nessuno ha parlato e la città è venuta a conoscenza del rischio soltanto il 7 giugno, quando il sindaco ha emesso una ordinanza per disporre il divieto di accesso e di contatto con il terreno nell’area contaminata. In mezzo, un lungo lasso di tempo in cui non sono state date informazioni alla città e su questo aspetto si sta concentrando il dibattito politico. Mirella Paglialunga (nella foto), consigliere comunale di opposizione della lista civica Per Civitanova, incalza il sindaco Ciarapica sulla questione del ritardo delle misure adottate dal Comune per tutelare la salute publica. "Le scuole – scrive – che hanno portato gli alunni civitanovesi in uscita didattica alla foce del fiume Chienti nei mesi scorsi non erano state informate del fatto che il sito è gravemente inquinanto". "Il sindaco – attacca – lo sapeva dal 6 gennaio. Tenendo tutto segreto fino ad oggi ha consentito che bambini, uomini e donne si sedessero o sdraiassero tranquillamente sulla spiaggia contaminata da mercurio. Ciarapica deve spiegare perché questa ordinanza non è stata diramata prima. La salute dei cittadini viene prima di tutto". La zona inquinata ricade nel perimetro del Basso Bacino del Chienti, quindi area considerata contaminata da decenni dai processi illegali di sversamento di sostanze tossiche ai tempi utilizzate nella lavorazione delle calzature e che compromisero per sempre le acque di falda e i terreni. In passato nella zona oggi interdetta venivano anche smaltiti illecitamente rifiuti edili. Ottenuto nel dicembre 2021 dalla Regione un contributo per effettuare analisi di rischio in questa area il Comune ha affidato l’incarico a Taddei che a gennaio 2023 ha consegnato i risultati che certificavano l’inquinamento e la necessità di bonificare. Ma, per cinque mesi nessun provvedimento è stato adottato da Palazzo Sforza. E ora è polemica.

Lorena Cellini