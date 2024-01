Uscite di emergenza in discoteca: rispettate le norme di sicurezza

Accusati di aver chiuso abusivamente un’uscita di emergenza, erano finiti sotto processo Luis Gabriel Pagano e Lucia Carmen Panebianco, legali rappresentanti della società che gestiva la discoteca Mia Clubbing a Porto Recanati. Il reato, per il quale erano stati denunciati nel 2018, nel frattempo si è prescritto, ma in tribunale gli imputati hanno dimostrato che tutte le norme di sicurezza erano rispettate nel locale. La vicenda era scaturita dalla tragedia della Lanterna Azzurra, il locale di Corinaldo dove sei persone rimasero uccise e 59 ferite. In seguito a quel fatto, la polizia fece una serie di controlli. A Porto Recanati, il 16 dicembre gli agenti ispezionarono il Mia Clubbing, rilevando che un’uscita di sicurezza era chiusa. Pagano e Panebianco ricevettero un decreto penale di condanna che però, difesi dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Piefrancesco Maceratini, opposero subito, facendo partire il processo. Nel corso dell’istruttoria, una una relazione tecnica e una serie di testimonianze hanno dimostrato che il Mia aveva un numero di uscite di sicurezza superiore a quanto previsto dalla legge; l’uscita che la polizia aveva trovato bloccata era nella zona dove prima c’era un ristorante, che poi aveva cessato l’attività, in un’area inaccessibile ai frequentatori del locale. Nell’ultima udienza, gli avvocati Cofanelli e Maceratini hanno ribadito la più assoluta correttezza del Mia dal punto di vista della sicurezza. Il giudice ha chiuso il processo dichiarando il reato improcedibile per la prescrizione, prosciogliendo così gli imputati. Soddisfatti, comunque, gli avvocati Cofanelli e Maceratini.