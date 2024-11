Uso consapevole di antibiotici: le iniziative di Unicam e Ast

Ast di Macerata e Unicam insieme, per il terzo anno, nella campagna mondiale di sensibilizzazione sull’uso consapevole degli antimicrobici. In programma diverse iniziative, organizzate dall’unità di medicina interna dell’ospedale di Camerino, diretta dalla dottoressa Anna Maria Schimizzi (foto), con la Scuola di scienze del farmaco di Unicam. "L’antimicrobico resistenza è oggi una delle più grandi minacce per la salute globale, secondo le proiezioni dell’Oms – spiega la dottoressa –. L’emergenza e la diffusione sono accelerate dall’uomo attraverso l’uso non corretto di antimicrobici per trattare o prevenire infezioni umane, ma anche negli animali e nelle piante. Così alcune infezioni diventano difficili da trattare, poiché gli antimicrobici usati diventano meno efficaci". Il consumo di antibiotici è aumentato del 6,4% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Domani alle 11, avrà luogo un forum alla scuola di studi superiori Carlo Urbani di Unicam, in cui è previsto il saluto del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Venerdì, dalle 9 alle 13 negli ospedali di Macerata, Civitanova, Camerino e San Severino si svolgerà una campagna di informazione sul contrasto all’antibiotico - resistenza.