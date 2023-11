Uso moderato degli antibiotici. Serve maggiore sensibilizzazione"

L’iniziativa della "Settimana di sensibilizzazione all’antibiotico resistenza" è culminata ieri con la campagna diretta alla popolazione negli ospedali di Camerino, San Severino, Macerata e Civitanova e, proprio nella città ducale la promotrice dott.ssa Anna Maria Schimizzi, direttrice di Medicina interna del nosocomio, ha accolto colleghi e stampa. Presenti l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il prorettore vicario Unicam prof. Emanuele Tondi e il sindaco Roberto Lucarelli; con loro il dott. Alessandro Ranciaro direttore del distretto di Camerino e il dott. Giorgio Caraffa, direttore dipartimento di area medica Ast e tutti i primari dei reparti della struttura. "Con l’università e l’ospedale di Camerino lavoriamo insieme dallo scorso anno al progetto. - spiega Schimizzi -. Martedì siamo stati nei licei con divertenti lezioni frontali e mercoledì invece c’è stato un seminario all’università dove giovani studenti hanno manifestato il loro interesse verso questa problematica. Abbiamo distribuito qui all’ospedale delle brochure sul corretto uso degli antibiotici e l’antibiotico-resistenza, che deve essere contrastata con un approccio ’one health’ cioè connesso all’ambiente". La resistenza agli antibiotici è un fenomeno naturale causato dalle mutazioni genetiche. Un uso eccessivo e improprio degli antibiotici accelera la comparsa e la diffusione dei batteri resistenti. "Mi preme ringraziare comune di Camerino e Croce Rossa, - continua la dottoressa - e tutti coloro che hanno dato il patrocinio: la Fadoi, la Regione Marche e l’Agenzia regionale sanitaria". Ringraziati anche i professori Unicam Luca Agostino Vitali e Dezemona Petrelli che dall’anno scorso seguono l’iniziativa e continueranno ad impegnarsi sul tema dell’antibiotico-resistenza. Ha portato i saluti il sindaco Lucarelli sottolineando le professionalità dell’ospedale camerte e gli ha fatto eco il prorettore Tondi che sul tema e questa iniziativa ha ribadito l’impegno dell’ateneo. Ha chiuso l’assessore Saltamartini che è partito dal contributo essenziale di Unicam nel particolare "patrimonio universitario delle Marche", segno di vanto, per poi dichiarare: "Il Consiglio e la giunta regionale si sono attivati per garantire un’area vasta così importante come quella di Camerino. Io voglio dire che questo è un ospedale di un’intera provincia. Si viene qua non solo se il paziente è vicino, ma perché ci sono delle professionalità. Dobbiamo bandire a breve due concorsi per due posti in medicina interna e due in cardiologia qui. Poi il 5 dicembre arriverà il nuovo direttore Ast è andrà riscritto l’atto aziendale".