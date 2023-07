Usr, avanti le pratiche di Valfornace, Belforte e Monte Cavallo

Nuovi alloggi nelle aree interne colpite dal sisma. L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha pubblicato infatti una serie di decreti in materia di edilizia residenziale pubblica. La situazione in stato più avanzato è quella di Belforte, dove i lavori in corso sono in dirittura d’arrivo nel presidio Erap Marche di via Cavour. Si tratta di un intervento da 403.886 euro che va ad agire su sei unità immobiliari, al fine di riparare i danni causati dal terremoto. A Valfornace l’approvazione è arrivata per l’intervento di via Aldo Moro, che ha un contributo di 1.144.653 euro. Servirà per la demolizione e la ricostruzione di un edificio con quattro case popolari Erap. A Monte Cavallo è stato concesso il contributo di 462.606 euro per l’edificio residenziale nella frazione di Pantaneto, che verrà demolito e ricostruito per ottenere due unità immobiliari. Avanza quindi l’iter di queste pratiche.