Ussita a nove anni dal terremoto: "Perso un terzo della popolazione"

Prima del terremoto 2016 gli abitanti di Ussita erano 449. Oggi sono 336, di cui 149 nelle Sae e 40 con il contributo (ex Cas). Sono 153 le pratiche in corso e 94 quelle chiuse. "Abbiamo perso quasi un terzo della popolazione – dice il sindaco Silvia Bernardini (già al timone del paese dal 1995 al 2004) –. Alcuni anziani purtroppo non ci sono più e qualche famiglia è rimasta lungo la costa. Sia quest’anno che l’anno scorso, poi, abbiamo registrato zero nascite. Siamo partiti con una distruzione pubblica del 100%, non c’è più una chiesa agibile: il terremoto aveva fatto tabula rasa". Ma ora il paese sta andando avanti, tra progetti di promozione turistica, rilancio della montagna, destagionalizzazione e recupero delle centrali idroelettriche (fonte di reddito per il Comune). Di recente è stata riqualificata l’area del nuovo laghetto azzurro in località Vallazza, un luogo del cuore per gli ussitani, con un percorso di collegamento con il parco sensoriale, una passerella pedonale sul fiume e un’illuminazione suggestiva. I lavori sono stati finanziati con il Pnc (Piano nazionale complementare al Pnrr) per un importo complessivo di 850mila euro.

Approvato il progetto per il ripristino della rete elettrica danneggiata dal sisma, con una nuova linea interrata propedeutica al funzionamento della nuova cabinovia e dei rifugi. Stanno iniziando i lavori di sistemazione dell’area camper di fondovalle. In corso di progettazione, invece, il Palaghiaccio, il vecchio comune, che diventerà il Museo Gasparri e la vecchia caserma, che si trasformerà nel nuovo municipio. Il cardinale Pietro Gasparri (Capovallazza di Ussita, 5 maggio 1852 – Roma, 18 novembre 1934), diplomatico, artefice del Codice di diritto canonico e ideatore della facoltà di diritto canonico dell’Università Cattolica di Parigi, fu segretario di Stato della Santa Sede dal 1914 al 1930; firmò i Patti Lateranensi con Mussolini l’11 febbraio 1929. L’intento dell’amministrazione Bernardini è creare un museo diffuso nel nome di Gasparri. "A Ussita il cardinale è nato ed è stato sepolto – spiega la sindaca –. Qui ci sono tante sue testimonianze. La prima centrale idroelettrica fu da lui voluta; nella chiesetta di Santa Scolastica veniva a dire messa Pacelli, prima di essere eletto papa (Pio XII), suo amico; il cimitero di Castelmurato fu costruito grazie a lui, così come pure il palazzo del Comune. Se Ussita è ancora un Comune lo deve a lui. Il cardinale chiese infatti a Mussolini due grazie: in una pregava che Ussita non perdesse mai la sua indipendenza, in un periodo in cui si tendeva a mettere insieme i paesi sotto i mille abitanti". Il cardinale fu sepolto all’interno della chiesa del cimitero di Castelmurato. Dopo il terremoto del 2016, precisamente nel 2019, la sua salma è stata trasferita nella cripta del duomo di Camerino, San Venanzio. La prima fase dell’intervento, conclusa lo scorso marzo, ha previsto la messa in sicurezza e la bonifica del sito, con esumazione e ricollocazione di oltre mille salme, la catalogazione e custodia degli elementi architettonici di pregio, smontaggi controllati e puntellamenti delle strutture rimaste. Ma non si conosce ancora la data di inizio ricostruzione. "Abbiamo effettuato il primo invio ad Anac per la verifica preventiva del preliminare di determina di aggiudicazione il 21 luglio – afferma il sindaco –. Ad oggi non abbiamo ancora un’aggiudicazione definitiva. È una questione di burocrazia. La speranza è sistemare le carte in inverno così da poter cominciare i lavori la prossima primavera. Abbiamo recuperato tutte le pietre dell’arco e della torre per rifare il cimitero com’era prima". Da cronoprogramma, il termine per ultimare l’opera è di 1.095 giorni.