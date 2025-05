Ussita, chiusa la strada per il rifugio del Fargno: "Servono progetti e fondi per risanare la frana"

Resta chiusa la strada per il rifugio del Fargno. "Prima dell’inverno, la strada che da Casali di Ussita conduce al rifugio è stata interessata da un grave smottamento che, per motivi di pubblica incolumità, ha obbligato l’amministrazione a disporre la sua chiusura – spiega la sindaca Silvia Bernardini –. Fino ai primi di maggio era inoltre impossibile raggiungere in sicurezza il punto franato a causa della neve e di altre frane. Gli interventi da eseguire sono importanti e ci siamo adoperati per cercare di reperire un finanziamento di cui, purtroppo, non si ha ancora la certezza. Come spiegato al gestore del rifugio, non è sufficiente pulire la strada: una parte è completamente franata, riducendo di molto la larghezza della sede. Sarà necessario prevedere un intervento strutturale con un vero progetto, circostanza questa che non ci consente per il momento di indicare tempi certi per la sua riapertura". Il rifugio quindi non potrà aprire il 31 maggio, come previsto.