Ussita, la croce sul Monte Bove torna al suo posto

Ussita, 29 novembre 2023 - “La croce è finalmente tornata al suo posto”. Con queste parole, oggi, il sindaco di Ussita Silvia Bernardini ha annunciato il ripristino della croce metallica sul Monte Bove. Nel marzo 2020 questa, già danneggiata dal sisma 2016, era caduta a causa di condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Ha un valore altamente simbolico e affettivo per tutta la comunità della valle ussitana. “Lavoro impressionante! Grazie a tutti coloro che l’hanno permesso – ha aggiunto la prima cittadina -. Non speravamo più di farcela quest’anno e invece la cocciutaggine di qualcuno ha fatto sì che anche questo sogno si realizzasse. Presto ci ritroveremo tutti per festeggiare insieme. È un segnale di speranza”. La croce è stata portata in quota, a pezzi, con un elicottero e lassù è stata installata e assemblata.