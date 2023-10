Incubo lupi, oltre 100 pecore cadute da un burrone e trovate morte

Ussita, 9 ottobre 2023 - Si contano ben 108 pecore morte tra la Val di Panico e Valle della Vipera, a Ussita. Sono cadute dal dirupo soprastante. E, per ora, l’ipotesi più accreditata è che siano state spaventate da un predatore; non sarebbe la prima volta per un lupo, come strategia di attacco. Gli ovini, impauriti, avrebbero iniziato a correre fino a cadere nel burrone. È stato effettuato un sopralluogo congiunto dai veterinari dell’Ast – i quali sono stati chiamati dal pastore (il primo a dare l’allarme non appena si è accorto della strage) - e dai carabinieri forestali del nucleo “Parco” di Fiastra. Il sopralluogo è stato effettuato giovedì scorso. È stato prelevato materiale biologico, ora in fase di analisi in laboratorio. Trattandosi di una zona impervia, il recupero e lo smaltimento delle povere pecore non sarà semplice.