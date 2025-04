Ussita, ultimi ritocchi al Frontignano Bike Park: "Pronti ad accogliere principianti ed esperti"

Ultimi ritocchi: sta per riaprire il Frontignano Bike Park. Il 25 aprile inizia la stagione estiva. "Da più di un mese il nostro team sta lavorando al restyling delle piste – spiega Francesco Cangiotti, amministratore di Frontignano360 – con nuove strutture e nuovo Jump line, il percorso con salti. Nuove linee anche sul campo scuola servito dal tapis roulant con corsi e istruttore nei giorni di apertura. Un trail per tutte le difficoltà. L’obiettivo infatti è rendere attrattivo il Bike Park non solo per i principianti ma anche per i biker più esperti. In un’ottica di destagionalizzazione, ripartiamo in anticipo rispetto all’anno scorso e saremo aperti fino al primo novembre nei weekend e nei festivi, mentre ad agosto tutti i giorni; in concomitanza saranno aperti anche seggiovia e rifugio. Per sabato prossimo abbiamo pensato a un trekking al tramonto con apericena, e il Primo maggio alla musica dal vivo". Per fine maggio sarà completata anche l’ultima parte della pista Camoscio.