Uteam, in mostra le opere dei corsisti. In Collegiata concerto delle corali

Due eventi di varia cultura sono in programma per oggi a Cingoli. Alle 17, nell’Auditorium Santo Spirito si svolgerà la cerimonia di conclusione dell’anno accademico dell’Università della terza età dell’Alto Maceratese. Coordinati da Gabriela Lampa, i corsi hanno avuto il sostegno del Circolo cittadino. Interverranno da docenti Teresa Latini (Lingua inglese), Giuseppina Turchi (Filosofia), Enrico Borsini (Dizione e drammatizzazione), Ivo Batocco (Pittura). Saranno in esposizione le opere presentate dai corsisti. Con l’Uteam hanno collaborato don Patrizio Santinelli parroco di Santa Maria Assunta, l’Assessorato municipale alla cultura, la Biblioteca Ascariana, l’alberghiero "Girolamo Varnelli", il comitato locale della Croce rossa italiana, la Pro Loco. È previsto un brindisi augurale nella Caffetteria del Duomo.

Alle 21, nella Collegiata di Sant’Esuperanzio, avrà inizio invece l’incontro musicale proposto da Bekoring, Parrocchia di Santa Maria Assunta e Cappella musicale del Duomo di Camerino. Si esibiranno il Kamerkoor De Bekooring di Anversa e il Coro universitario di Camerino, diretti rispettivamente dai maestri Els Germonprè e Luciano Feliciani.

Gianfilippo Centanni