Utilizzo di prodotti con di-isocianati: obbligatori i corsi di formazione

Dal prossimo 24 agosto, per utilizzare prodotti contenenti una concentrazione di di-isocianati superiore allo 0,1%, sarà obbligatorio frequentare un corso di formazione. E’ quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione Europea, con l’intento di garantire sicurezza: i di-isocianati, infatti, sono un gruppo molto ampio di composti chimici, presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. Al fine di dare una tempestiva ed efficace risposta ai soggetti coinvolti, Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo ha recentemente organizzato e concluso un ciclo di incontri formativi gratuiti sui di-isocianati. In collaborazione con Anaepa, Confartigianato edilizia e la Cassa edile Cedam, ha promosso una serie di eventi rivolti a datori di lavoro, dipendenti, lavoratori autonomi edili, impiantisti, metalmeccanici, serramentisti, allestitori veicoli. Complessivamente sono stati sviluppati nel territorio sei corsi, che si sono tenuti a Macerata, Civitanova, Fermo e Cupra Marittima, al termine dei quali è stato rilasciato un attestato di partecipazione. "Prosegue la serie di eventi formativi che periodicamente organizziamo per aggiornare imprese e lavoratori", afferma Stefano Foresi, responsabile del comparto Edilizia. "Quella sui di-isocianati – spiega - è una formazione particolarmente significativa, visto che l’esposizione prolungata a queste sostanze può causare effetti nocivi alle vie respiratorie e alla pelle". Per coloro che non avessero ancora frequentato il corso, Confartigianato organizzerà un nuovo incontro il 15 settembre.