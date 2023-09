Va a fare la spesa con la carta di credito rubata

di Lorena Cellini

Gli ruba dall’auto lo zaino con dentro portafoglio e carta di credito poi va a fare spesa a Civitanova con sosta in un bar del centro. E’ stato acciuffato dalla polizia ed espulso il tunisino 29enne autore del furto sabato, ai danni di un giovane residente a Morrovalle che quando si accorge che dalla sua macchina che aveva parcheggiato sotto casa mancava lo zainetto si rivolge alla polizia di Civitanova. Intanto il magrebino aveva fatto acquisti: verso le 22.30 in due negozi del centro di Civitanova, per alcune decine di euro. Gli agenti si recano in entrambi gli esercizi commerciali e qui i rispettivi titolari forniscono una dettagliata descrizione della persona che poco prima aveva utilizzato la carta di credito. Passa un’ora e il proprietario della tessera riceve un altro alert che gli comunica che altri due acquisti, per alcune decine di euro a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro, erano stati effettuati in due bar di Civitanova dove uno dei titolari, una volta raggiunto e interrogato dagli agenti, indica loro la direzione verso la quale l’uomo si era allontanato. Viene rintracciato poco dopo nei paraggi e sottoposto a perquisizione. Nello zaino c’è la carta di credito intestata al giovane di Morrovalle. L’uomo viene identificato e si tratta di un tunisino di 29 anni, privo del permesso di soggiorno, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. E’ stato denunciato per furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Poi è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Valutata la sua posizione, il questore ha chiesto al prefetto l’emissione del decreto di espulsione, provvedimento subito emesso. Dopo le procedure l’uomo è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma dal quale sarà rimpatriato nel Paese di origine.