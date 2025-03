Va a fuoco la cappa della cucina. Novantenne soccorsa nella notte

Intervento dei vigili del fuoco, ieri intorno alle 4.50, in via Stelvio a Tolentino per la cappa di una cucina andata a fuoco. È successo nell’abitazione di una novantenne che, in via precauzionale, è stata portata all’ospedale di Macerata per accertamenti. Secondo le ricostruzioni, grazie al tempestivo intervento del figlio dell’anziana, che abita sopra di lei (si tratta di un edificio a due piani), è stato evitato il peggio.

Il figlio, infatti, avrebbe spento con un estintore le fiamme della cappa, appena la madre ha dato l’allarme e ha chiamato i vigili del fuoco, giunti subito sul posto. I pompieri del distaccamento di Tolentino hanno messo in sicurezza la cucina. A innescare il rogo sarebbe stata una causa elettrica; la donna potrà entrare in cucina solo dopo le opere di ripristino, dovrà essere cambiato l’impianto elettrico, ritinteggiati i muri anneriti dal fumo eccetera, mentre il resto della casa è agibile. La diffida dei vigili del fuoco quindi è solo per questa stanza, finché non torneranno idonee condizioni di sicurezza. Per il resto nella casa non sono stati registrati altri danni. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Rossa. Considerando anche la sua età, è stato deciso di portare la novantenne in ospedale per controlli più approfonditi.

Lucia Gentili