Va a riposo Bianca Salvi, impiegata storica del tribunale

Il tribunale perde uno dei suoi volti storici: da oggi infatti è in pensione Bianca Salvi. Dal 1997 aveva preso servizio al palazzo di giustizia, lavorando al recupero crediti e nelle segreterie del giudice per le indagini preliminari e del dibattimento penale. Grazie alla sua ottima conoscenza dell’inglese, avendo anche vissuto nel Regno Unito, Bianca Salvi svolgeva anche spesso la funzione di interprete, quando si trattava di ascoltare come testimoni persone straniere. Socievole e ironica, era sempre disponibile con chi aveva bisogno di indicazioni su uffici e pratiche. Da oggi potrà dedicarsi ai suoi interessi nel paese dove abita, a Caldarola, con l’obiettivo di poter rimettere a posto la sua casa danneggiata dal terremoto.