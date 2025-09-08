Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
Macerata

CronacaVa a soccorrere amico poi lo trovano morto
8 set 2025
REDAZIONE MACERATA
Va a soccorrere amico poi lo trovano morto

Va a soccorrere l’amico che era in difficoltà con la motocicletta in una strada di montagna, per il ritorno prende una direzione diversa dall’altro e poi viene trovato morto vicino al proprio mezzo, probabilmente per un malore. È accaduto l’altra sera, verso le 21.30, nella zona di San Liberato a Cessapalombo (Macerata): la vittima è un 58enne. A fare scattare le ricerche era stato proprio l’uomo che era stato soccorso dalla vittima, preoccupato dal fatto di non essere più riuscito a contattarlo, dopo che gli aveva prestato l’aiuto.

© Riproduzione riservata