Va a soccorrere amico poi lo trovano morto

Va a soccorrere l’amico che era in difficoltà con la motocicletta in una strada di montagna, per il ritorno prende una direzione diversa dall’altro e poi viene trovato morto vicino al proprio mezzo, probabilmente per un malore. È accaduto l’altra sera, verso le 21.30, nella zona di San Liberato a Cessapalombo (Macerata): la vittima è un 58enne. A fare scattare le ricerche era stato proprio l’uomo che era stato soccorso dalla vittima, preoccupato dal fatto di non essere più riuscito a contattarlo, dopo che gli aveva prestato l’aiuto.