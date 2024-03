Va a zig zag e crea panico in strada

Già in mattinata ha cominciato a bere all’interno di un bar situato lungo la Statale a Porto Potenza, accanto a un distributore di benzina. E poco dopo è risalita in auto per andare a lavorare ma, complice anche l’assunzione di alcuni farmaci antidolorifici, ha prima rischiato di investire una persona e poi si è incamminata per strada, andando pericolosamente a zigzag. Finché è stata fermata nel centro da due pattuglie dei carabinieri che, dopo averla fatta accostare, hanno proceduto al ritiro della patente e chiamato i sanitari del 118. E’ stata questa la giornata decisamente movimentata che ieri ha visto protagonista una donna sui sessant’anni, residente in città. Tutto è iniziato verso le 9, quando la portopotentina è arrivata davanti al locale, a bordo di una Fiat Punto. In breve ha parcheggiato ed è entrata nel bar, ordinando e bevendo qualcosa di alcolico. Terminata la consumazione, ben presto ha cominciato a barcollare in stato confusionale, cadendo pure a terra. Tuttavia, la 60enne è comunque risalita in auto perché doveva recarsi al lavoro. Più volte ha tentato di mettere in moto l’auto, senza però riuscirsi, e anzi sfiorando (in retromarcia) una donna che passava a piedi. Gli addetti del distributore di benzina hanno immediatamente soccorso la donna, cercando di farla desistere dal mettersi alla guida e offrendole da mangiare. Ma alla fine è risalita dentro alla Punto, incamminandosi sulla Statale. A quel punto si è messa a guidare in modo alquanto imprudente, viaggiando a zigzag. Tant’è che all’altezza della chiesa di Sant’Anna sono intervenute due gazzelle dei carabinieri, per bloccarla. Una volta scesa sono scattati gli accertamenti di rito dei militari, conclusi con il ritiro della patente alla portopotentina. Inoltre sono accorse un’ambulanza e l’automedica per visitare la donna, ancora e visibilmente alterata.

Giorgio Giannaccini