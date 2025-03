Va avanti l’iter per la rotatoria

Passo avanti per la realizzazione della rotatoria a Bellaluce tra Costa Bianca, strada dei Pali e via Chiarino nel territorio tra Loreto, Porto Recanati e Recanati. Sono scaduti i termini della gara per l’affidamento dei lavori, e nei prossimi giorni saranno chiamate le ditte che hanno partecipato alla selezione per presentare le offerte dettagliate. Entro la fine di maggio, quindi, dovrebbe essere individuata la ditta che eseguirà l’opera, il cui inizio è previsto per l’inizio dell’estate. "Siamo davvero a un buon punto – ha affermato il sindaco di Loreto Moreno Pieroni – visto che la Regione ha gestito la procedura in modo efficiente e veloce"