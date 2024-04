Va con il figlioletto ad addestrare i cani. Accoltellato dal proprietario del campo

CAMERINO (Macerata)

Porta insieme al figlioletto di 6 anni i cani da caccia in un campo, per addestrarli, ma viene accoltellato al torace dal proprietario sotto gli occhi del bambino. È accaduto in località Fiume a Pieve Torina, in provincia di Macerata. L’autore dell’aggressione, un uomo di 64 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il racconto del ferito, Luca Donati, 44 anni, è agghiacciante: "Ho avuto paura per mio figlio. Quando sono stato colpito l’aggressore è scappato. Io ho guidato perdendo sangue per 8 chilometri, ma non volevo che il bambino se ne accorgesse".