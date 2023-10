Va con la Lega, Gironacci cacciata

Passaggio nella Lega fatale all’assessore Manola Gironacci che paga l’adesione al partito di Salvini con la cacciata dalla giunta. Il sindaco le ha ritirato la delega al turismo, tutto nel giro di 24 ore.

"Prendo atto - scrive Fabrizio Ciarapica in una nota emessa ieri mattina - del passaggio in Lega dell’assessore Manola Gironacci. Le auguro il meglio per il suo futuro in un partito che stimo e rispetto, ma questa decisione ha inevitabilmente compromesso quel necessario rapporto di fiducia per il quale, ad inizio mandato, l’ho scelta come assessore nella lista civica Civitanova Unica, pur non essendo stata eletta". "Pertanto - continua Ciarapica - dopo una attenta riflessione ho deciso di revocare tutte le deleghe a lei conferite. Pur riconoscendo la libertà di azione politica di ognuno, la scelta di entrare in un movimento politico è stata maturata e adottata autonomamente, senza nessuna condivisione, né con il sottoscritto, né con la lista di appartenenza, che merita rispetto oltre alla sua giusta rappresentazione in giunta, frutto di un’elezione svoltasi appena un anno fa. Un comportamento lontano dal mio modo di fare che non posso né accettare, né condividere". Quindi i ringraziamenti a Gironacci "per il lavoro svolto. Ogni giorno con gli assessori della mia giunta ci confrontiamo per fare le scelte migliori, che richiedono reciproca lealtà, fiducia e stima". Per il momento manterrà lui le deleghe revocate.

Un mezzo terremoto per la giunta perché lo schiaffo a Manola Gironacci mina equilibri già incrinati tra alleati. Da qualche tempo l’ex assessore flirtava coi salviniani e in questi giorni era a Bruxelles, in missione europeista con Giorgio Pollastrelli, consigliere comunale e vice presidente provinciale della Lega. Poi venerdì sera, in occasione della tappa maceratese di Salvini, l’ufficializzazione del passaggio con il post della deputata leghista Giorgia Latini che annunciava gli ‘acquisti’ di Giuseppe Pezzanesi, ex sindaco di Tolentino, della Gironacci e di due consiglieri regionali civici, Luca Santarelli e Simona Lupini. Da Civitanova non si è fatta attendere la reazione alla manovra della Lega che con questa mossa avrebbe portato a casa due assessori in giunta, Gironacci e Giuseppe Cognigni, sbilanciando le proporzioni con le altre forze di centrodestra rispetto ai risultati ottenuti alle amministrative di un anno fa. Ora si apre il toto assessore: tecnico o politico? "Per ora - si limita a dire il sindaco Fabrizio Ciarapica - gestisco io le deleghe. Poi ragioneremo".