"Va conservata la biodiversità"

"Il Parco nazionale dei Sibillini gode di buona salute. Ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia, anzi dobbiamo fare in modo che le buone pratiche di coesistenza tra uomo e natura possano espandersi e trovare campo di applicazione in contesti ancora più antropizzati". Così Maria Laura Talamè, direttore del Parco, in occasione del World Wildlife Day, ovvero la Giornata mondiale della natura selvatica che si è svolta a Norcia, ha evidenziato l’importanza di conservare e monitorare la biodiversità alla presenza di numerosi studenti delle scuole superiori e di Unicam oltre a diverse guide del Parco. Alcuni numeri: si va dai circa 6070 lupi agli oltre 300 camosci; sono censite circa 50 specie di mammiferi, 114 di uccelli nidificanti, 72 di interesse comunitario come, ad esempio, l’aquila reale, il coleottero osmoderma eremita e la vipera dell’Orsini, e ancora 14 specie di anfibi e 16 di rettili, oltre 2.000 le specie di flora, circa 30.000 ettari di ecosistemi boschivi.