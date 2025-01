Va contro uno scooter e scappa. A processo un 57enne

Alla guida della sua auto, dopo essere ripartito mentre si trovava incolonnato in fila, non si accorge di uno scooter e lo colpisce facendo cadere a terra il conducente. Poi riparte. È finito sotto accusa per non essersi fermato e per non aver prestato assistenza e soccorso un albanese di 68 anni. L’incidente era avvenuto il primo giugno 2022. ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale, davanti al giudice Andrea Belli. Secondo l’accusa, il 57enne albanese, alla guida della sua auto, una Lancia Y, si trovava lungo via De Amicis, in direzione nord. Mentre era fermo ed incolonnato dietro ad altri veicoli, improvvisamente sarebbe uscito dalla fila sulla sinistra senza avvedersi che un motociclo, condotto da un civitanovese, stava superando sulla sinistra la colonna dei veicoli fermi. L’auto dell’albanese aveva colpito con la fiancata sinistra la parte laterale destra del motociclo. Il conducente del mezzo a due ruote, subito dopo l’impatto, era finito a terra ed era rimasto ferito.

Subito soccorso, aveva riportato lesioni personali, e in particolare contusioni ed escoriazioni multiple da trauma della strada, con un prognosi di guarigione di dieci giorni. L’albanese, dopo l’urto con il motociclo, in un primo momento si era fermato, per poi ripartire allontanandosi dal luogo dell’incidente, non ottemperando, all’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente al conducente del motociclo rimasto ferito. L’imputato è difeso dall’avvocato Pietro Siciliano.

c. m.