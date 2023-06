Va data l’occasione di rifarsi una vita

di Paola Pagnanelli

"Non lasciamoci condizionare nel valutare la vicenda di Luca Traini, emblematica di quello che il carcere deve essere per tutti i detenuti: l’unica possibilità per avere la pace sociale che tutti cerchiamo". La professoressa Lina Caraceni, docente di Diritto penitenziario, inquadra da un punto di vista tecnico la vicenda del maceratese ma non solo. "Bisogna fare una premessa. La ferita causata dalla sparatoria è rimasta aperta, lo strappo non è stato mai ricucito tra difensori di Traini e difensori degli immigrati. Ma dal punto di vista penitenziario, la sua vicenda è esemplare. Questo è quello che l’ordinamento penitenziario intende raggiungere: consentire ai detenuti la revisione critica di quello che hanno compiuto, e Traini dimostra che una persona con stimoli e attenzioni giuste può rivedere alcune scelte della sua vita, tagliare i ponti con quelle e darsi l’opportunità di ricostruirsi una vita". Non si tratta di una lettura buonista, ma pragmatica: "L’indagine di Fabrizio Leonardi, direttore dell’osservatorio sulle misure alternative del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha svelato che chi sconta tutta la pena in carcere ha una recidiva in oltre il 70 per cento dei casi, mentre con l’affidamento in prova si scende sotto al 20 per cento". L’interesse al recupero, dunque, è per la sicurezza di tutti noi.

"I percorsi di recupero sono l’unico modo per garantire che chi esce dal carcere non rappresenti più un pericolo per la comunità, ma siano persone in grado di ritessere i fili spezzati dalla commissione del reato. Traini è stato condannato a 12 anni di carcere, scontati i quali tornerà vicino casa nostra. Se in carcere non avrà modo di ripensare a ciò che ha fatto, per fare scelte diverse, compatibili con il vivere civile, non avremo risolto nulla. La possibilità di recupero è un interesse dello Stato". Il discorso vale per i condannati per qualsiasi reato. "Poi certo – conclude la docente -, la giustizia penale non soddisfa tutto il bisogno di giustizia invocato dalla comunità. Ma queste questioni non vanno usate per annullare la centralità che ha nel sistema penitenziario il recupero dei detenuti: anche il più disgraziato è una persona che ha diritto di cambiare, di maturare scelte che lo portino a essere un’altra persona".