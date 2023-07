"Va dichiarato lo stato di calamità naturale"

"Con l’ondata di maltempo tra fine maggio e inizio giugno avevamo riscontrato un danno del 30%, che poi con il passare dei giorni è salito al 50-60% su tutta la produzione". Anche il bilancio di Denis Cingolani, direttore delle Cantine Provima di Matelica, che producono il Verdicchio di Matelica Doc, è amaro. Lui è anche vicesindaco e, nella sua doppie veste, sta cercando insieme agli altri produttori di vedere almeno riconosciuto lo stato di calamità. "Per qualche vigneto la produzione è azzerata – spiega Cingolani –. Inoltre alcuni tralci dove la malattia (peronospora) è in circolo non riescono a maturare bene, per cui, nel loro caso, la produzione rischia di essere compromessa anche l’anno prossimo". In questi giorni l’amministrazione comunale di Matelica sta preparando una delibera di giunta che sarà inviata anche altri Comuni della zona geografica delimitata per la Doc Verdicchio di Matelica. Ovvero Camerino, Castelraimondo, Gagliole, Pioraco ed Esanatoglia (per la provincia di Macerata, oltre ovviamente a Matelica) e Cerreto D’Esi e Fabriano (nell’Anconetano). "L’obiettivo – aggiunge – è inoltrare l’atto all’assessorato regionale dell’agricoltura per fare in modo che possa essere avviato e riconosciuto lo stato di calamità naturale. E chiedere all’assessore di riferimento (Andrea Maria Antonini, ndr) di farsi da portavoce ai tavoli tecnici con il ministero affinché lo Stato aiuti le aziende vitivinicole. Se la calamità non venisse riconosciuta, sarebbe un problema economico serio per il settore. Tutto il comparto sta soffrendo: c’è un calo nella produzione di foraggi e fieno, e pure di cereali. Senza considerare l’apicoltura. Altra grave criticità, per il nostro territorio, il dissesto idrogeologiche, con i danni registrati su strade e corsi d’acqua".