Va fuori strada con il furgone

Perde il controllo del furgone e finisce fuori strada, rimanendo in bilico sulla scarpata. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in località Morro, lungo la strada provinciale 17. Per cause che sono in corso di accertamento un uomo, al volante di un furgoncino, stava percorrendo quella strada quando ha perso il controllo del mezzo. Secondo quanto è stato ricostruito avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il furgoncino è rimasto ribaltato su una fiancata e i due occupanti non riuscivano ad uscire dall’abitacolo del veicolo. Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Camerino e i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. I due occupanti del furgone sono stati tirati fuori dal mezzo dai vigili del fuoco e sono stati poi affidati alle cure del personale medico e sanitario. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per rilevare l’incidente sono intervenuti i carabinieri.