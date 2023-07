Va fuori strada con l’auto Anziano rifiuta l’alcoltest

di Paola Pagnanelli

Finito fuori strada con l’auto, non ha voluto che accertassero il suo tasso alcolemico, e così un 85enne si è visto ritirare la patente dai carabinieri. L’episodio è avvenuto martedì sera a Borgo Compagnoni, nella frazione di Villa Potenza. Intorno alle 21.30, mentre era al volante della sua auto, l’anziano maceratese ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Subito soccorso dal personale del 118, il pensionato è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Per fortuna, nell’incidente era rimasto ferito solo in modo lieve: è stato subito dimesso e se l’è cavata con una prognosi di dieci giorni. Anche i carabinieri del Nucleo radiomobile, chiamati per i rilievi di legge a Villa Potenza, sono andati al pronto soccorso per chiedere al personale sanitario di effettuare anche i prelievi di sangue, per accertare il tasso alcolemico nel sangue. Ma l’85enne ha pensato bene di non dare il suo consenso a questo esame. E così, come prevede la legge, i militari gli hanno subito ritirato la patente e la sua vettura è stata messa sotto sequestro.

Nella notte tra giovedì e venerdì invece nei guai sono finiti un 22enne e un 20enne, entrambi già noti alle forse dell’ordine, grazie ai controlli in città del Nucleo radiomobile. Intorno all’una di notte, a Rampa Zara la pattuglia ha fermato l’auto con a bordo i ragazzi. I due sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, 1,65 grammi di hashish per il primo e 2,12 grammi di hashish per il secondo. La droga è stata posta sotto sequestro amministrativo e i due giovani sono stati segnalati alla prefettura di Macerata per la violazione amministrativa relativa alla detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Al primo soggetto è stata però ritirata subito la patente di guida.

I controlli dei carabinieri della Compagnia di Macerata continueranno nei prossimi giorni, in particolare durante la notte, per tentare di mettere un freno al fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol o droga, purtroppo ancora molto diffuso, e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.