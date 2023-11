Va fuori strada per evitare un capriolo

L’improvviso balzo di un capriolo in mezzo alla strada, avrebbe provocato l’incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale da Cingoli per Apiro. Verso le 16, un 37enne residente a Castelraimondo, alla guida di un furgone, stava procedendo in direzione di Apiro: percorreva il tratto rettilineo della discesa che si allunga dopo la frazione cingolana di Villa Pozzo. Stando a quanto si è appreso, l’autista tutto si sarebbe aspettato fuorchè d’incorrere nella repentina sorpresa di trovarsi davanti un capriolo che, uscito da uno scorcio della boscaglia che delimita entrambi i lati della carreggiabile, manovrando per non investirlo, gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo: inevitabile lo sbandamento e, mentre l’animale si dileguava nella vegetazione, il furgone piombava sul lato destro del senso di marcia, rovesciandosi e finendo contro una pianta. L’uomo sarebbe riuscito a lasciare l’abitacolo da solo, mentre sopraggiungeva un automobilista che allertava i soccorsi.

Sul posto intervenivano subito una squadra degli operatori sanitari della Piros apirana, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Apiro impegnati per mettere in sicurezza il tratto, un’automedica giunta dall’ospedale di Jesi e, per effettuare i rilievi di competenza, i carabinieri di Cingoli. Ricevute le prime cure l’infortunato, indisponibile al momento l’eliambulanza, considerata la dinamica del sinistro, con l’ambulanza della Piros è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale anconetano di Torrette.

Gianfilippo Centanni