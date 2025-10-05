Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Macerata
Va in pensione il dottor Buccetti. Quarant'anni per la medicina

5 ott 2025

ASTERIO TUBALDI

Cronaca
5 ott 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
Va in pensione il dottor Buccetti. Quarant’anni per la medicina

Per approfondire:

Dopo oltre quarant’anni dedicati alla medicina, Marco Buccetti, 68 anni, medico di medicina generale e psichiatra, ha ufficialmente chiuso il capitolo della carriera come medico di famiglia: dal primo ottobre è in pensione. Ma per chi conosce Buccetti, la parola "pensione" non significa fermarsi del tutto. Il suo ambulatorio nel quartiere Le Grazie continuerà infatti a rimanere aperto, con visite su appuntamento, in una rigorosa attività privata. Così, pur lasciando i numerosi pazienti mutuati, Buccetti non si stacca completamente dalla professione, continuando come psichiatra, seguendo una scelta condivisa da molti suoi colleghi.

La medicina è solo una delle tante anime di Buccetti. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987, ha lavorato come borsista presso il nascente servizio di Psichiatria di Recanati alla fine degli anni ’80, ottenendo poi la specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia nel 1992. Ma Buccetti ha sempre coltivato passioni che vanno oltre la professione medica. Da decenni si occupa di teatro, musica e spettacolo, con un forte interesse per le tradizioni popolari, perfezionando le sue competenze attraverso laboratori teatrali, in particolare con l’artista sudamericano Boal, e la scuola di Saverio Marconi.

