Va in pensione ma torna al lavoro: la storia di Rossella Mengascini

Nonostante abbia raggiunto il meritato pensionamento, dopo 42 anni di servizio da dipendente comunale, lei ha deciso che non starà a casa con le mani in mano, ma continuerà a lavorare per aiutare e affiancare nelle pratiche il suo successore. Protagonista del bel gesto è Rossella Mengascini, 65 anni e storica istruttore direttivo contabile nel terzo settore del Comune di Porto Recanati, che nella sua lunga carriera ha visto avvicendarsi ben otto sindaci, 55 assessori e un commissario prefettizio. Come si legge in una delibera, nei giorni scorsi il sindaco Andrea Michelini le ha chiesto formalmente "la disponibilità a fornire la propria collaborazione all’ente, sia in presenza che in remoto online a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività di supporto a procedimenti già avviati e per attività di affiancamento e trasferimento di conoscenze nei confronti dei neo assunti". E alla fine Rossella, che per tutti è un esempio di dedizione al lavoro, non poteva che rispondere di sì, "per il periodo di almeno un anno e con attività da svolgersi senza alcun vincolo di orario". Intanto, ieri mattina, i colleghi e l’amministrazione comunale le hanno organizzato un piccolo rinfresco, a Palazzo Volpini, per festeggiare il suo pensionamento. Ma la sua preziosa collaborazione continuerà lo stesso, e ad esprimere gratitudine è proprio il sindaco Michelini. "È una decisione di grande attaccamento e di responsabilità al servizio pubblico – ha affermato il primo cittadino –. La ringraziamo infinitamente della disponibilità e le saremo sempre grati. Questa è la dimostrazione di grande donna, perché la sua motivazione è stata sempre il servizio alla cittadinanza".

Giorgio Giannaccini