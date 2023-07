Va in scena "Antigone", la rivisitazione di Pertosa all’Abbazia di San Claudio

Appuntamento con "Antigone" in programma oggi (ore 21.30) all’Abbazia di San Claudio. Lo spettacolo, organizzato da Tau (Teatri Antichi Uniti), è tratto dalla celebre tragedia di Sofocle e sarà proposto in una versione rivisitata, scritta da Alessandro Pertosa, con la regia di Andrea Anconetani e l’interpretazione di Melania Fiore (foto), Giorgio Sebastianelli, Susana Galiano Perez e Luis Rodriguez Luna. Completano il cast, prodotto da Andrea Anconetani Produzioni teatrali, Alessandra Cavallari (assistente regia), la musica è di Frida Neri e la maschera a cura di Rocío Hendrikje e Murillo Osinga. Ad arricchire la proposta per il pubblico ci sono gli AperiTAU. Passeggiate di storia. A Corridonia, dalle 19.30, visita al complesso di San Claudio al Chienti, a cura di Comune di Corridonia e Centro studi Giovanni Carnevale (prenotazione allo 071.2075880 dalle 10 alle 16). Info e prevendite: Amat 071.2072439 e Vivaticket; a Corridonia biglietteria all’Abbazia (376.1636640) dalle 19.