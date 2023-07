Va in scena il "Festival nel festival" Civitanova Danza, quattro spettacoli

Si entrerà nel vivo stasera a Civitanova Danza con il "Festival nel festival", maratona che da anni contraddistingue la kermesse dedicata a Enrico Cecchetti e realizzata da Comune, Azienda Teatri di Civitanova e Amat, con il contributo di Ministero della Cultura e Regione. Il via alle 20 in piazza XX Settembre con "Speeed", un progetto coreografico e musicale ideato da Parini Secondo (in collaborazione tra Sissj Bassani e Martina Piazzi) e Alberto RiccaBienoise, ispirato alla Para Para e cioè lo stile di danza caratterizzato da un’estetica coloratissima e gesti iper-dinamici, diffuso negli anni ‘90 nei club di Tokyo. E il tutto prenderà forma adattando queste sequenze coreografiche dell’epoca alla musica originale scritta da Alberto RiccaBienoise. Protagonista sarà poi il mondo del gioco e del salto alla corda, dove musica e atletismo andranno a braccetto, con "Cantiere aperto per Do around the world" che andrà in scena alle 21 teatro Cecchetti. Questa sarà l’affascinante genesi dello spettacolo realizzato nell’ambito di Ram (Residenze artistiche marchigiane), progetto finanziato da Ministero della Cultura e Regione. In una composizione elaborata, insieme al musicista e ricercatore Alberto RiccaBienoise, la ripetitività illusoria del flusso rotatorio della corda intorno alle due danzatrici e saltatrici diventerà una spirale inesorabile che parabola il tempo dal reale al rituale. Mentre alle 22 nel teatro Annibal Caro ecco "Opus", uno spettacolo ipnotico e raffinato del talentuoso coreografo greco Christos Papadopoulos per quattro interpreti, una performance che indaga la relazione tra musica e visione ed esplora le reazioni automatiche dell’uomo di fronte alla musica. La conclusione del festival sarà alle 23 nel giardino della pinacoteca civica Moretti con "If you were a man", uno studio per quattro uomini su una profonda riprogrammazione dell’ascolto, coreografia di Mauro Astolfi per Spellbound Contemporary Ballet. Carnet per i quattro spettacoli 25 euro, ridotto 20. I biglietti si potranno acquistare negli uffici Iat e Amat o sul circuito Vivaticket. Prenotazione consigliata al numero 3460956050.