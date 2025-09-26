Va in scena il primo Trofeo Michele Scarponi da Castelraimondo a Camerino

Castelraimondo, 26 settembre 2025 - Scatta domani alle 14, da viale Europa a Castelraimondo, il primo Trofeo Michele Scarponi, la “Corsa dell’Abbraccio”, gara di ciclismo su strada maschile categoria juniores nazionale, organizzata dall’asd Avis Frecce Azzurre di Camerino con il patrocinio dei due Comuni, Unicam e della Fondazione Michele Scarponi e sostenuta grazie al contributo dell’azienda Elledi. Il percorso di 96,3 km è composto da due circuiti: un primo ondulato, da percorrere cinque volte, di 10,8 km nel territorio di Castelraimondo. Quindi dopo un tratto di 10 km il gruppo si trasferisce nel circuito finale di Camerino che si sviluppa per 15,6 km con 300 metri di dislivello da percorrere due volte. Al terzo passaggio su via Ridolfini si svolterà a sinistra per immettersi sul rettilineo finale in ciottolato con l’arrivo in piazza Cavour, in corrispondenza della targa dedicata a Michele Scarponi, che ricorda la sua splendida vittoria nella tappa della Tirreno-Adriatico del 16 marzo 2009. L’arrivo è previsto per le 16.15. Quell’abbraccio di Michele sul traguardo di Camerino del 2009 sarà restituito, al campione marchigiano, dai ragazzi che parteciperanno al Trofeo. La manifestazione si propone di portare l’attenzione verso un territorio stupendo, messo a dura prova dal terremoto del 2016, e verso i temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Oltre a Michele verranno ricordati due giovani vittime della strada, i diciassettenni Matteo Lorenzi e Silvia Piccini, a cui sono stati dedicati i traguardi volanti e i Gran Premi della Montagna. Una corsa che porta con sé più significati: il ricordo di Michele Scarponi, che nel 2009 proprio nella città ducale vinse una tappa della Tirreno Adriatico; l’abbraccio ai territori di Castelraimondo e Camerino, colpiti duramente dal sisma del 2016. E i giovani, come destinatari e protagonisti di un percorso di cambiamento della sicurezza stradale. È tutto questo il primo Trofeo Michele Scarponi – gara juniores nazionale, nel nome del vincitore del Giro d’Italia 2011, il ciclista che il 22 aprile 2017 perse la vita in un incidente mentre si stava allenando per le strade della sua città, Filottrano (in provincia di Ancona), travolto da un furgone all’età di 37 anni. L’organizzazione ha quindi deciso di dedicare due traguardi a due giovani vittime sulla strada, promesse del ciclismo: Piccini (friulana) e Lorenzi (trentino), appunto, investiti e uccisi mentre si allenavano in bicicletta.