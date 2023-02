"Va ripristinata l’illuminazione"

Prima Treia torna a chiedere il ripristino dell’illuminazione notturna per garantire la sicurezza pubblica. Con i rincari legati al costo dell’energia, il sindaco Franco Capponi aveva disposto lo spegnimento dei punti luce in alcune ore notturne ma questo aveva destato malumori e soprattutto preoccupazione per la possibilità che il buio potesse attirare malintenzionati. Ora i consiglieri di minoranza Vittorio Sampaolo, Andrea Mozzoni e Gianluca Gagliardini, dopo le recenti scosse con epicentro a Treia, tornano a chiedere che venga ripristinata l’illuminazione: "Torniamo a chiedere il ritiro dell’ordinanza come già fatto in Consiglio a dicembre, quando abbiamo sottolineato al sindaco di ritenere non conforme al piano di Protezione civile l’ordinanza. Infatti, in caso di emergenza, negli insediamenti urbani si conserva l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, prevedendo, ad esempio, aree di ammassamento di persone che invece, come accaduto col terremoto dei giorni scorsi, si sono ritrovate nello scenario prevedibile di girare al buio per il paese. Mentre si registrano ancora in queste ore episodi di minori intensità. Molti cittadini sono scesi in strada per la comprensibile paura, alcuni di questi hanno poi scelto di provare a continuare a dormire in auto, altri si sono spostati a piedi o con i propri mezzi, al buio, in un contesto di generale insicurezza da non sottovalutare". Prima di Natale è stato rimodulato l’orario di spegnimento dell’illuminazione (prima previsto dalle 2 a un’ora prima dell’alba) che adesso ha programmate le lancette dalle 3 alle 4.30 fino al 31 marzo. "Comprendiamo la necessità di ridurre le spese, ma non può essere fatto a discapito della sicurezza".

Gaia Gennaretti