Vacanza al mare "Oltre i limiti": un vero successo

Si è appena conclusa la vacanza al mare organizzata dall’associazione "Oltre i Limiti", che ha scelto Porto Recanati per dare vita al progetto "Sollievo Estate 2024". E sono stati coinvolti i ragazzi diversamente abili del centro diurno di Santa Maria in Selva, a Treia, che provengono dall’intera provincia. "Sono stati per noi giorni intensi tra il lungomare, il balneare Peter, l’oratorio salesiano e la sede dell’associazione Amici della Vela "Mario Jorini" – spiega Graziella Pesaresi, presidente di "Oltre i Limiti" –. Per le attività in spiaggia ci siamo avvalsi della collaborazione di sei operatori e i ragazzi hanno fatto il bagno in mare, svolto giochi di carte, bocce, disegni e musica, divertendosi. In una giornata di pioggia siamo stati ospiti dell’oratorio e per ben due giorni siamo stati dagli Amici della Vela "Mario Jorini", che ci hanno offerto amicizia, pizza e l’opportunità di fare un giro in gommone. I ragazzi hanno lasciato al circolo velico i loro disegni con tanto di dedica, come segno di amicizia e riconoscenza. Nell’ultimo giorno i giocolieri del Circo Takimiri si sono esibiti davanti ai nostri ragazzi, suscitando gioia e stupore per la bella sorpresa". Per questo, la presidente Pesaresi ha dei ringraziamenti da fare: "Per l’organizzazione è stato fondamentale Matteo Cioci, presidente della cooperativa di Bolina, oltre a Federico Teloni, Rodolfo Giorgetti e Ludovica Cesari. Questa iniziativa ha contribuito nel dare diritti uguali alle persone con disabilità".