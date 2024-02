Vacanze in città, ma solo due giorni

Civitanova una città mordi e fuggi anche nel turismo. Come il boom del mattone produce appartamenti, ma non residenze, con la popolazione in calo negli ultimi anni, anche chi sceglie questi lidi per le vacanze non resta più di due giorni. Il bilancio di arrivi e presenze del 2022 (il 2023 non è ancora disponibile nel sito della Regione Marche) dice che è stato un anno positivo, ma il fronte delle presenze - ovvero il numero di giorni che il vacanziero sceglie di restare in città - ha fatto emergere il fenomeno della toccata e fuga. I numeri generali vedono ovunque la riscossa del trend turistico dopo il biennio 2020/2021, condizionato dal Covid.

Civitanova, dunque, migliora sia in termini di arrivi che di presenze, ma in quest’ultimo segmento viaggia sotto Macerata che però fa un terzo degli arrivi, non arriva a sfiorare nemmeno la metà di quelle di Porto Recanati e, sostanzialmente, registra gli stessi numeri di Porto Potenza nonostante anche questa si fermi ad appena un terzo degli arrivi di Civitanova. Significa che chi sceglie un alloggio in città non programma vacanze lunghe: la media a Civitanova è di due giorni, di 7 a Macerata, 6 a Porto Recanati e 5 a Porto Potenza. Numeri che sono lo specchio di un turismo che si va sempre più caratterizzando come prodotto per soddisfare i pendolari della spiaggia umbri oppure una fascia molto giovane, che opziona Civitanova per la movida notturna, un segmento in cui l’imprenditoria del settore ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in questi ultimi anni, capace di sfondare anche i confini regionali. Si spiega così il fatto che, pur registrando un maggior numero di arrivi rispetto a Macerata, a Porto Recanati e a Porto Potenza, Civitanova fatichi ad accumulare le presenze. Elemento che chiama a una riflessione nel momento in cui si imposta la strategia per la politica turistica futura, prendendo atto che ad oggi la promozione fatta non riesce ad attrarre chi sceglie vacanze stanziali.

Questi i numeri del 2022: a Civitanova 86.565 arrivi e 188.973 presenze; a Macerata 34.090 arrivi e 259.458 presenze; a Porto Recanati 82.090 arrivi e 483.970 presenze; a Porto Potenza 33.146 arrivi e 174.899 presenze. Quanto al numero dei letti di cui Civitanova dispone nelle strutture ricettive, ammontano a 2.157 a fronte degli 8.573 di Porto Recanati, ai 2.517 di Porto Potenza (entrambi i Comuni lavorano molto con i camping) e ai 1.603 di Macerata.