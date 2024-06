Vacanze sui pedali con il "Grande Anello": "Nei weekend mancano i posti per dormire"

Scoprire la montagna sui pedali. Il settore bici è legato ai leopardiani "monti azzurri", grazie soprattutto al Grande Anello dei Sibillini. "Anche la Frontignano bike area va molto bene, a Ussita – dichiara Stefano Marchegiani, guida Mtb, accompagnatore turistico e cofondatore del Frontignano Bike Park 2009 –. Per quanto riguarda il Bike park le presenze arrivano in buona parte dalla nostra regione e poi da Umbria, Emilia Romagna e Lazio. Giugno e luglio ok, con un aumento considerevole per agosto: le richieste sarebbero per il weekend, ma abbiamo problemi a causa della mancanza di strutture per dormire e quelle rimaste sono full fino a fine agosto. Per quanto riguarda l’intera area Sibillini, quindi Grande Anello, abbiamo pacchetti di tre giorni; anche qui strutture piene e domanda dal centro-nord".