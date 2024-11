Vaccaj in jazz,. Consolmagno e Conforti in "Tra terra e aria"

Sabato, alle 21.15, l’auditorium Gigli-Pagliari dell’istituto musicale Vaccaj di Tolentino, ospita un nuovo appuntamento della rassegna Vaccaj in Jazz: "Tra terra e aria - Immagini sonore", progetto che vede protagonisti Peppe Consolmagno alle percussioni e voce, e Stefano Conforti (foto) ai sassofoni, clarinetto, flauto e oboe. "I due artisti marchigiani daranno vita a un’inedita improvvisazione, che trasporterà il pubblico in un viaggio emotivo e visivo", spiegano gli organizzatori. L’evento sarà arricchito dalla mostra fotografica "Marche jazz stories: i luoghi jazz delle Marche" con scatti dei fotografi Carlo Pieroni, Andrea Feliziani, Viviana Falcioni, Luciano Serafini e Roberto Conti. Biglietti acquistabili in loco, intero 10 euro, ridotto 5 (studenti, iscritti all’Istituto Vaccaj, soci Marche Jazz Network). Il concerto è promosso dall’istituto musicale N. Vaccaj, con la direzione artistica di Musicamdo Jazz, il patrocinio del ministero della cultura e della Regione.