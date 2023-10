Burocrazia e rebus appuntamenti: vaccinazioni Covid, falsa partenza

Macerata, 22 ottobre 2023 – Consigliata e raccomandata, specie ai soggetti fragili, la vaccinazione contro il Covid, diversamente da quella contro l’influenza che è iniziata senza particolari problemi, stenta a decollare. In provincia al momento il Cup non ha blocchi di appuntamenti disponibili.

Così non resta che rivolgersi alle farmacie. Ma anche qui – lamentano i cittadini –, i vaccini non ci sono. "Non è così", afferma Ida Maria Kaczmarek presidente di Federfarma Macerata. "I vaccini – prosegue – sono disponibili dal grossista che li fornisce. Ma bisogna tenere presenti alcuni fattori. Per quanto ci riguarda, alla campagna anti Covid hanno aderito circa un terzo delle farmacie della provincia. E bisogna tener conto che in farmacia non possiamo vaccinare i fragili. In secondo luogo si deve prenotare, non è possibile presentarsi senza appuntamento. Infine, c’è da tener conto che quelli disponibili non sono flaconi monodose, ma pluridose, esattamente sei. Una volta che il flacone è stato aperto, deve essere consumato per intero entro 10/12 ore, dopodiché il suo contenuto è inutilizzabile. Motivo per cui si cerca di mettere insieme un numero di prenotazioni congruo per evitare di buttare i vaccini".

Così le dosi vengono ordinate in base alle prenotazioni, cosa che si fa ogni giovedì, e vengono consegnate il giovedì successivo, spiega la Kaczmarek.

"Le farmacie che hanno dato la loro disponibilità stanno prendendo le prenotazioni e la settimana prossima si inizia. Al momento, comunque, la richiesta è molto più ridotta rispetto alle precedenti campagne".

Qualche problema c’è anche sul fronte dei medici di base, non pochi dei sembrano non intenzionati a somministrare il vaccino anti Covid. "Credo che la somministrazione sia un dovere, ma ci sono alcune difficoltà da superare", afferma Romano Mari presidente dell’Ordine dei medici.

"Molti medici, tra cui il sottoscritto, hanno iniziato a somministrare il vaccino antinfluenzale, mentre per quello contro il Covid stanno prendendo le prenotazioni. Dobbiamo iscriverci alla piattaforma regionale e questa è "spalmata" su medici che hanno diversi sistemi informatici gestionali. Si sta operando per allineare questi sistemi. Quindi c‘è un eccesso di burocrazia a complicare le cose".

Anche Mari sottolinea le difficoltà delle confezioni pluridose. "È la confezione decisa dal Ministero. Una volta aperto il flacone il contenuto va utilizzato entro 12 ore, altrimenti è da buttare. Cerchiamo di organizzarci per evitare che questo accada". Intanto c‘è una recrudescenza dei casi Covid, come segnala la Kaczmarek: "C’è una crescente richiesta di tamponi e tanti sono i positivi, anche se nella maggior parte dei casi, grazie alle vaccinazioni precedenti, la malattia si manifesta in una forma molto attenuata". Nelle Marche attualmente sono 71, tre dei quali in terapia intensiva, i ricoverati Covid. Dal 10 al 16 ottobre sono stati processati 1.696 tamponi, 593 dei quali, cioè il 35%, positivi.