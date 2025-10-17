Vaccini contro l’influenza. Oltre 2.600 punture nella prima settimana. Pure le farmacie in campo

di Lucia GentiliLa campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid 2025-2026 è iniziata da venerdì scorso anche nelle farmacie. "Siamo pronti, in prima linea, come supporto professionale alla Regione per aumentare la percentuale di vaccinati, in particolare gli over 60 e le persone con comorbidità – afferma Luciano Diomedi, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Macerata –. Vaccinarsi è un atto di responsabilità, anche per proteggere chi è più fragile". Nelle Marche sono quasi 900 i farmacisti vaccinatori, di cui 200 nel Maceratese, altrettanti nell’Anconetano e pure nel Pesarese e 300 tra l’Ascolano e il Fermano. Su un totale di circa 540 farmacie nella regione, 250 effettuano il servizio di vaccinazione antinfluenzale, di cui 60 nella nostra provincia; 205 l’anti-Covid, di cui 48 nella nostra provincia.

Per quanto riguarda i vaccini non stagionali, che possono essere quindi richiesti in tutto l’anno, quello contro l’herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio) può essere somministrato in 22 farmacie del Maceratese (126 nelle Marche), mentre contro lo pneumococco in 5 farmacie (su 20 totali nella regione) e l’anti-Hpv in 16 farmacie (su 86 totali). "La nostra regione è l’unica insieme alla Lombardia che dà la possibilità di vaccinarsi per tutte e cinque tipologie – aggiunge Diomedi –. Adesso, sul fronte antinfluenzale, l’obiettivo è raggiungere almeno il 75% della popolazione anziana". Le Marche finora non sono rientrate di sicuro tra le regioni più virtuose, e la provincia di Macerata è il fanalino di coda in regione da questo punto di vista. "Le farmacie rappresentano un presidio sanitario di prossimità, di vicinanza alle persone – prosegue – . Sono a portata di mano per il paziente: un hub aperto tutti i giorni, otto ore al giorno. Non serve la prescrizione medica per il vaccino. Basta presentarsi direttamente in farmacia. L’antinfluenzale di solito viene effettuato da gran parte dei destinatari già per i primi di novembre, ma può essere richiesto fino ai primi di dicembre. Per l’anti-Covid non c’è una scadenza precisa". L’anno scorso nelle farmacie delle Marche sono stati somministrati diecimila vaccini per l’antinfluenzale, di cui duemila nelle farmacie della provincia di Macerata; mentre 1.200 in totale per l’anti-Covid, di cui circa 300 nelle farmacie del Maceratese. "Quest’anno siamo partiti con buoni numeri – conclude il presidente Diomedi – e sono convinto che andrà meglio del 2024. C’è una maggiore sensibilità".