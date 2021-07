Macerata, 31 luglio 2021 - "Per luglio, agosto e settembre è previsto un rifornimento di 500mila dosi di vaccino". Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa regionale dei camper vaccinali è stato mostrato per la prima volta lo spot promozionale per invitare gli indecisi ad andarsi a vaccinare. Protagonisti dello spot sono il campione della Lube Volley Robertlandy Simon insieme alla dottoressa Sara Bartola: i due dopo aver scambiato qualche palleggio, terminano lo scambio, e il campione biancorosso dice: "Questa partita possiamo vincerla solo insieme". Segue una breve spiegazione dell’unità mobile di vaccinazione: per potersi vaccinare sui camper non è necessaria una prenotazione, e i camper saranno presenti in tutti i comuni del territorio.

Simon prosegue con "Facciamo squadra, vacciniamoci tutti", e lo spot poi si conclude con il motto "Vaccino. Vittoria. Vita". "Nello spot si vuole sottolineare il lavoro di squadra – ha spiegato Daniela Corsi, direttrice Area Vasta 3 –. Un messaggio rivolto anche ai giovani, soprattutto grazie alla presenza del campione Simon". L’iniziativa della Regione ha preso in realtà il via due giorni fa a Pieve Torina, proseguendo poi per Visso, Castelsantangelo e Ussita. L’amministrazione insieme all’Asur ha preferito partire dall’entroterra perché, come riportato da Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità, "c’è un’alta percentuale di over 60 non vaccinati". "In questi giorni raggiungeremo l’obiettivo del milione di vaccinati in regione (prima e seconda dose) – ha sottolineato –. Una sollecitazione che è indirizzata alle persone over 60, perché sono coloro che hanno pagato di più in questa pandemia, e siamo partiti dall’entroterra perché c’è una percentuale più alta. I cittadini hanno toccato con mano cosa significa ’prossimità’". L’avvio dei camper vaccinali mobili ha registrato un primo successo.

"Ho ricevuto un messaggio dal sindaco di Visso (Gian Luigi Spiganti Maurizi, ndr) che mi ha detto che tante persone, incuriosite dal camper si sono avvicinate e informate, e poi hanno chiesto di potersi vaccinare – ha aggiunto Saltamartini –. Dobbiamo recuperare i 250mila abitanti non vaccinati: c’è un forte interesse pubblico alla vaccinazione di massa". Saltamartini è intervenuto poi in merito al rallentamento della campagna nei giorni scorsi, dovuto alla mancanza di dosi. "Ci sono stati dei problemi tra il 20 e il 26 di questo mese – ha detto –, ma i rifornimenti per luglio, agosto e settembre ammontano a 500mila dosi, quindi non c’è nessun problema". Sono cinque i camper, uno per ciascuna Area Vasta. "I camper sono dotati di frigorifero, necessario al mantenimento dei vaccini – ha spiegato Nadia Storti, direttrice dell’Asur –. C’è un medico, insieme a due persone del personale sanitario, è presente poi un sistema informatico e un kit di farmaci".