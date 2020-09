Macerata, 1 settembre 2020 - Sono oltre 70mila le dosi di vaccino contro l’influenza stagionale dell’imminente autunno-inverno che saranno a disposizione dell’Area Vasta 3, quota che potrà crescere fino a 80mila. Si tratta del 40% in più rispetto alle 50mila dosi della campagna di vaccinazione 2019-2020. Quest’anno si partirà in anticipo (all’inizio di ottobre), in rapporto all’epidemia di Covid-19. Proprio oggi, Nadia Storti, direttrice generale dell’Asur Marche, deciderà insieme al Dipartimento di prevenzione, tempi e modalità di un percorso che si annuncia impegnativo, ma decisivo.

Già lo scorso giugno, infatti, il ministero della Salute aveva emanato una circolare con la quale faceva presente che in autunno ci poteva essere "una co-circolazione di virus influenzali e Sars-Cov-2", sottolineando l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nelle persone ad alto rischio di tutte le età (malattie croniche come il diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie, operatori sanitari, donne in gravidanza, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, "dati i sintomi simili tra Covid-19 e influenza".

Ma c’è un altro aspetto rilevante: vaccinando contro l’influenza, si riducono le complicanze che questa provoca nei soggetti a rischio e gli accessi al pronto soccorso. "La vaccinazione è gratuita oltre che per tutti i soggetti a rischio a causa di malattie croniche e/o gravi, per i bambini fino a sei anni e per gli ultrasessantenni", specifica la Storti, mentre l’anno scorso la soglia d’età era di 65 anni. Sulle modalità di somministrazione del vaccino resta, ovviamente, la distribuzione di dosi ai medici di base.

Proprio oggi, poi, si decide in che modo opererà il servizio vaccinale dell’Area Vasta 3, che può contare su una task force di medici e infermieri distribuita su nove sedi ambulatoriali. Ma si esaminerà anche un progetto per istituire dei "centri vaccinali di massa" (sul modello di quello utilizzato a Fabriano, nel palazzetto dello sport, per il papilloma virus), per fare il maggior numero di vaccinazioni nel minor tempo possibile. Un approccio nuovo, propedeutico anche alla vaccinazione contro il Covid-19, nel momento in cui il vaccino sarà disponibile. Certo è che se tra il 2017 e il 2019, i vaccinati contro l’influenza nella nostra provincia sono aumentati di tremila unità, quest’anno l’obiettivo è molto più ambizioso, visto che si punta ad un aumento di circa 20mila persone.

È bene sottolineare che già a febbraio, proprio all’insorgere dell’epidemia di coronavirus, il ministero della Salute, nonostante si fosse ormai nella fasce discendente dell’influenza, mise ai disposizione dei medici di base dosi di vaccino da somministrare a persone che si apprestavano a partire per un viaggio.

Il vaccino contro l’influenza non mette al riparo dal coronavirus, ma evita la contrazione del male di stagione che indebolisce, comunque, il sistema immunitario. E, poi, nella generale confusione che si rischia di creare, visto che diversi sintomi dell’influenza sono gli stessi del nuovo coronavirus, in questo modo si tende a ridurre i casi cosiddetti sospetti.