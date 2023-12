Vaccino Covid: nuovi open day. Oggi a Camerino, sabato a Piediripa

Nuove sedute vaccinali contro il Covid. L’open day di sabato scorso a Piediripa ha registrato un notevole afflusso, più elevato del previsto, a riprova del fatto che rispetto alla titubanza di qualche settimana fa, in presenza di una forte diffusione del virus, il numero di coloro che hanno deciso di farsi somministrare il richiamo del vaccino è fortemente aumentato. Di fronte alla crescente richiesta, l’Ast di Macerata ha organizzato due sedute vaccinali. La prima è in programma oggi, a Camerino, nei locali del punto prelievi dell’ospedale, dalle 10 alle 14. Sono disponibili 150 dosi di vaccino e sarà possibile prenotarsi, prendendo l’apposito numero, solo dalle 10 alle 11. La seconda è stata organizzata per sabato, di nuovo a Piediripa, dalle 9 alle 14, negli ambulatori del Dipartimento di prevenzione. In questo caso i vaccini a disposizione sono 170, e la prenotazione va fatta dalle 9 alle 10 prendendo l’apposito numero e fino ad esaurimento dei posti previsti. Per somministrare le dosi nelle due giornate aggiuntive rispetto al calendario vaccinale già programmato, l’Ast ha messo in campo un team composto da tre medici e quattro infermieri, con il supporto organizzativo di un amministrativo. "Il ministero della Salute ci ha chiesto di riattivare gli Open day con somministrazione senza prenotazione. E noi ci siamo dati a fare, soprattutto perché la vaccinazione rimane un efficace mezzo preventivo nei confronti della malattia severa", ha detto l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini.

Intanto Giancarlo Cordani è il nuovo direttore socio-sanitario dell’Ast di Macerata. Con la sua nomina, dopo quelle di Milco Coacci (direttore amministrativo) e Daniela Corsi (direttrice sanitaria), il direttore generale Marco Ricci ha completato la squadra che lo affiancherà nella gestione dell’Azienda sanitaria maceratese. "Come si evince dal suo curriculum professionale – evidenzia Ricci – Cordani ha maturato una grande esperienza manageriale nel territorio e metterà a disposizione le sue competenze professionali a beneficio della nostra Azienda". Cordani ricopriva il ruolo di direttore della Unità operativa complessa "Qualità risk management e accreditamento aziendale" della Asst Sette Laghi Varese. È un medico di Igiene e medicina preventiva, specializzato nella organizzazione dei servizi ospedalieri. Tra gli incarichi svolti, è stato più volte direttore sanitario: alla Asst Santi Paolo e Carlo, Ausl di Piacenza, Asst Bergamo Ovest, Asst Nord Milano, la Asst Rhodense.