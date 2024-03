"Vado in palestra per la ginnastica artistica . Vorrei che quei momenti non finissero mai"

Il luogo della città a cui sono più affezionata è la palestra Virtus dove pratico ginnastica artistica. Amo andare là ad allenarmi e passare il tempo con le amiche. Lì riesco davvero a staccare la mente e a concentrarmi solamente su non cadere, stendere le punte, saltare abbastanza in alto, ruotare con il corpo, chiudere bene le gambe, eseguire sempre meglio l’esercizio e tanto altro. Fosse per me andrei lì ogni giorno, non nego che sia uno sport abbastanza difficile e di avere paura a volte ma stare lì è una delle cose che preferisco. Da quando varco la soglia della porta spero sempre che il tempo passi il più lentamente possibile in modo che possa godere ogni singolo attimo del mio allenamento che, stancante o no, mi fa stare e sentire bene.

E forse la palestra non mi appartiene, ma io sono sicura di appartenere a essa che con il tempo si è fatta spazio nel mio cuore.

Emma Marcolini