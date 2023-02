"Vado in pensione, ma darò il mio supporto"

di Lucia Gentili

Ultimo giorno di servizio, oggi, all’ambulatorio di cardiologia dell’ospedale di Tolentino per il dottor Raul Brambatti. Arrivato nel 2007, quando i cardiologi erano quattro, Brambatti ha potenziato il progetto iniziato con l’allora cardiologo Nicola Comi. Dottore dal ‘79 e specialista dall’85, continuerà a lavorare sul fronte privato (al BluGallery di San Severino), ma ha annunciato che si metterà "a disposizione gratuitamente per il periodo di passaggio". "Lascio con grande dolore – spiega Brambatti –, anche perché l’attività ambulatoriale mi ha dato tante soddisfazioni. Anche grazie alle infermiere, Pina prima e Rosangela poi, è stato possibile portare avanti diversi servizi, follow-up e piani terapeutici. L’ambulatorio conta quasi 3mila pazienti da tutto il comprensorio, compresa l’area montana; dal 2020, infatti, non fa più servizio il dottor Nardi, che seguiva l’area da Sarnano a Urbisaglia. Fino a qualche anno fa eravamo in due. Ora invece anche l’ospedale di Camerino registra una carenza di cardiologi. Vorrei però che continuasse il servizio gratuito domiciliare, con il personale Adi che effettua l’elettrocardiogramma a domicilio per persone che non possono muoversi o con Alzheimer: attraverso un approccio alla telemedicina, l’esito arriva in tempo reale da remoto. Devo dare atto all’amministrazione sanitaria e ai colleghi dell’ospedale che sono stati seguiti i fabbisogni del territorio. Io vado in pensione con due anni di anticipo sul fronte pubblico per una questione burocratica. Ma sono affezionato a questo ambulatorio, dove abbiamo resistito a sisma e Covid rimboccandoci le maniche. Per questo mi metto a disposizione gratuitamente per il periodo di passaggio, per dare assistenza e supporto nei piani terapeutici, per le attrezzature e per l’inserimento di chi arriverà, anche se sono in pensione. Anche perché c’è una grossa difficoltà nel reperire cardiologi". Il tema è stato affrontato anche all’ultimo Consiglio dal consigliere di minoranza Francesco Colosi, che ha spiegato: "Ho parlato con i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Borroni e Livi e il presidente della commissione Sanità Nicola Baiocchi. Mi dicono che l’Ast sta predisponendo il bando per sostituire il cardiologo".