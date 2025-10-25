Vaga in strada a 4 anni. Soccorso dalla polizia e riportato alla famiglia

Vaga da solo per le vie del centro di Macerata: bimbo di quattro anni riportato tra le braccia della mamma e del papà dalla polizia, grazie a una felice intuizione degli agenti. È stata la pista dei giocattoli a far sì che, nel giro di poco tempo, i poliziotti riuscissero a risolvere il caso.

L’allarme è scattato l’altroieri pomeriggio, nella trafficatissima via Roma. Al numero unico delle emergenze 112, intorno alle 17.30, sono cominciate ad arrivare numerose segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato un bambino camminare da solo, spaventato e disorientato, sul marciapiede della strada.

Nel giro di pochi minuti il piccolo è stato raggiunto da due equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che immediatamente hanno cercato di tranquillizzarlo e confortarli. Il bambino parlava a stento la lingua italiana: i poliziotti lo hanno tenuto con loro, mettendolo al sicuro e scongiurando qualsiasi pericolo. Contemporaneamente hanno preso il via le ricerche dei familiari.

Sono stati sentiti alcuni commercianti della zona, chiedendo se avevano notato il bambino e i suoi parenti più stretti. Ma nessuno sapeva nulla. È a questo punto che i poliziotti hanno accompagnato il piccolo nell’auto di servizio, lo hanno fatto salire a bordo e hanno iniziato a percorrere le strade nelle vicinanze di via Roma.

Il giro sulla volante, il sogno di tanti bambini, è stato risolutivo. Ad un certo punto, infatti, l’attenzione del bimbo è stata attirata dai giochi che si trovavano nel cortile dell’asilo che – si è scoperto poi – il piccolo frequentava. Un grande sorriso è apparso sul suo volto, mentre li indicava con gioia dal finestrino della macchina della polizia.

Gli agenti hanno così preso contatto con la scuola ed è stato il preside dell’istituto scolastico a riconoscere il suo alunno, consentendo in tempi brevissimi di rintracciare il papà, di origini afgane e regolare in Italia, a cui è stato riaffidato il bambino. Pure lui ha raccontato di essere alla ricerca del figlioletto, molto preoccupato, dopo che era sparito dalla sua vista e dal suo controllo. Per l’uomo un grande sospiro di sollievo, dopo momenti di grande paura, per il lieto fine della disavventura.

Ora i familiari del bimbo rischiano una denuncia per omessa custodia del minorenne: sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per capire in quali circostanze il piccolo si sia allontanato.

"Esserci sempre" – commentano dalla Questura – è lo slogan e la promessa della Polizia di Stato che anche in questa circostanza ha rappresentato l’impegno a essere sempre al servizio dei cittadini, garantendo oltre alla sicurezza e alla legalità la vicinanza che con senso di responsabilità hanno riunito una famiglia. Non solo un dovere, ma anche un’etica che sottolinea la vocazione e il ruolo di baluardo per la serenità di tutti mediante l’impegno nell’essere presenti sia nella risposta a un’emergenza che nel supporto a ogni situazione di bisogno.