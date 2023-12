Vagnoli punta al titolo italiano

Una vita di corsa e di lavoro! E’ quella di Luigi Vagnoli, 59 anni, fisioterapista e maratoneta. A correre a cominciato a 13 anni, all’attivo ha 14 titoli italiani vinti in specialità che vanno dai 1500 metri fino alla mezza maratona. Anche oggi, a 59 anni, continua a competere in giro per l’Italia, nella categoria di competenza. "Faccio parte della società master pugliese la Dynamyk Palo del Colle, che per due anni consecutivi ha vinto il titolo nazionale a squadre - dice -. Nella stagione agonistica 20222023 ho partecipato a 25 gare in tutta Italia, vincendo per 8 volte nella mia categoria e 7 volte sono arrivato al secondo posto". "Faccio di corsa in media 80 km alla settimana - dice - e a breve cercherò di sfruttare al meglio il fatto di essere il più Giovane della categoria 60 64: voglio infatti vincere un titolo italiano e partecipare a qualche evento internazionale di categoria". Nella sua passione per la corsa, inoltre, Luigi Vagnoli è in ottima compagnia: anche la sua compagna di vita Laura Amaranti, sa farsi onore nella categoria 4549. Una vita di corsa…in due, quindi.

g. f.